Striscia la Notizia, Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti sono le nuove veline. La bionda e la mora provengono da Amici

Due nuovi volti a Striscia la Notizia, che cambia le veline dopo aver salutato Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Il programma di Canale5, ideato da Antonio Ricci, ha scelto due ragazze, una bionda e una mora, per affiancare i conduttori dello storico appuntamento serale di Mediaset. Secondo quanto rivelato dal settimanale Nuovo a vincere la corsa per Striscia sono state Talisa Ravagnani, 19 anni, e Giulia Pelagatti, 22 anni.

La notizia non è stata confermata ufficialmente, ma la copertina della rivista non lascia dubbi. Entrambe le ragazze provengono dalla fucina di talenti di Maria De Filippi: Talisa ha partecipato ad Amici 19, dove è riuscita ad arrivare fino alla fase del serale ed è ritornata nel 2021 come professionista, Giulia Pelagatti invece è stata allieva di Amici 16 e ha poi fatto parte del corpo di ballo di Colorado e di altri programmi del Biscione.

