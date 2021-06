Alessia Marcuzzi lascia Mediaset. Tutti i perché del terremoto dopo 25 anni

Giada Oricchio 30 giugno 2021 a

a

a

Terremoto in Mediaset: Alessia Marcuzzi lascia l’azienda di Cologno Monzese. A dare l’annuncio ufficiale è la stessa conduttrice romana che sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 5 milioni di follower, ha scritto: “Voglio essere io a dirvelo prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. E’ per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’azienda e all’editore di voler andare via salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni”. La Marcuzzi ha poi ricordato che la carriera è iniziata con Colpo di Fulmine e culminata con Temptation Island: “Ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale”.

Ecco le nuove veline di Striscia: Talisa e Giulia. Ballerine con il passato in comune | FOTO

L’ultima parte del post è un riferimento alla pandemia da Covid-19: “Oltre a tutto il male, ha portato a molti di noi anche la possibilità di guardarci dentro per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono”. Lunghissima la lista dei vip che le hanno espresso vicinanza e supporto con cuori e cuoricini. In verità, la notizia era stata anticipata in qualche modo da “Dagospia”. Qualche giorno fa, il sito di Roberto D’Agostino aveva scritto che c’erano seri problemi per il rinnovo del contratto della statuaria conduttrice de “Le Iene”. Negli ultimi due anni, Alessia Marcuzzi aveva trovato poco spazio nell’azienda del Biscione. La sua ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” scrisse un’ignobile pagina di tv con l’attacco di Fabrizio Corona al naufrago Riccardo Fogli, definito “cornuto” in diretta, mentre è stata poco fortunata la guida di Temptation Island Vip. Gli ascolti erano in linea con la versione classica, ma due edizioni a distanza di pochi mesi erano troppe ed è rimasto solo l’originale saldamente in mano a Filippo Bisciglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.