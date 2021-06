Alba Parietti e il look da urlo in vista dei 60 anni. "Chi" e la copertina bollente

Francesco Fredella 30 giugno 2021 a

"Dico di avere 60 anni da un anno...": la Parietti non nasconde l'età. Il 2 luglio festeggerà 60 anni e il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, le dedica la copertina. Un grande traguardo, una bella soddisfazione. La Parietti, come già anticipato sui giornali, approda nel cast di Tale quale show su Rai1 nella prossima stagione. “Farò “'ale e quale show' proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa. E vorrei imitare anche qualche uomo, mi sento molto fluida. È difficile imitarmi perché sono un camaleonte, prendo la forma e il colore di quello che ho intorno", racconta a Chi. Alba - bella più che mai - non nasconde gli anni. E puntualizza: "Dico di avere 60 anni da circa un anno, non ho mai nascosto la mia età. Anzi, avrei voluto fare il video de 'La vacinada' con Checco Zalone al posto di Helen Mirren, ed essere la 'veccia muchacha immunizada'. Quando le donne si libereranno dall’idea che, per stare bene, devono piacere a un uomo e avere le caratteristiche di una ventenne, anche se gli uomini cadono a pezzi peggio di noi, avranno vinto".

Il legame con suo figlio Francesco, nato dalla relazione con Franco Oppini, è fortissimo. "Il segreto del nostro legame? Che ci vediamo poco, non viviamo più insieme e lui mi manda spesso a quel paese. È sempre stato autonomo, non ha mai subìto il mio ruolo. Adesso si è sdoganato da questa immagine, anzi, molti gli dicono che è meglio di me e lo trovo un gran complimento. Quando andiamo in giro e fermano lui per la foto sono fiera. Lo vedo felice, realizzato, sicuro, brillante”,dice. Infine la Parietti aggiunge qualche rivelazione sui suoi ex: “Sono rimasta amica con tutti, è stato meglio così”.

