Ecco "Il pranzo è servito", Insinna omaggia Corrado e c'è subito il colpo di scena

Piatto, forchetta, coltello e cucchiaio: ecco a voi “Il Pranzo è servito”, il quiz reso iconico da Corrado negli anni ‘80. Flavio Insinna prende il testimone dall’ultimo conduttore Davide Mengacci e apre la prima puntata con una clip in cui Corrado dava il via al programma. L’incipit di Insinna è ossequioso: “Un affetto sincero per un uomo straordinario, pensando a lui e salutando lui, il nostro saluto va anche a Vittorio Marsiglia, Davide Mengacci e Claudio Lippi. Proviamo a giocare con grande pudore davanti a un tale gigante. Come diceva Corrado c’è tanto da giocare e poco da spiegare”.

Il format è fedele all’originale nelle intenzioni (sigla ridotta al minimo e jingle sono gli stessi di venti anni fa), ma una brutta copia nei fatti: l’audio ha un'eco da catacomba fastidioso, la scenografia è spartana, fredda e sgradevole agli occhi, non paga la scelta del piatto bianco e azzurro su “tovaglia” blu e azzurra con righe rosse sparse a casaccio, i simboli dentro la ruota sono ai limiti della visibilità. per intenderci, l’opposto della bucolica e armoniosa scenografia di “E’ sempre mezzogiorno”, il cooking show di Antonella Clerici.

Invadente il product placement degli sponsor: c’è più pubblicità che portate per mettere insieme il pranzo. Flavio Insinna ha sostituito la vena dissacrante di Corrado e Claudio Lippi con una gestualità manuale “da palletico” e la solita incontinenza verbale che soverchia tutto e tutti alla ricerca perenne della battuta a effetto. Al suo fianco Ginevra Pisani che ha il merito di fare il suo: la valletta garbata e sorridente. Pronti via, il primo gioco, quello dell’indovinello sul peso di una cassetta di peperoni, regala un’incredibile coincidenza. La concorrente Roberta dice 6,3 kg, l’avversario Franco 7,2 kg, Insinna va alla bilancia e sorpresa: Franco ci ha preso in pieno. Il conduttore è stupito e incredulo: “Colpo di scena, siamo allibiti, ma siamo sicuri che funziona? Faccio una prova, sì...funziona...7,2 kg. Ma come hai fatto? Ma chi sei? L’uomo peso? L’uomo bilancia?! Bravo”. Punto assegnato e la gara entra nel vivo.

