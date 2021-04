L'Eredità, arresto choc del concorrente. Padre ucciso e madre in coma, il movente dei soldi: le sue parole in tv

26 aprile 2021 a

Gli inquirenti sono ancora impegnati a effettuare rilievi nell’abitazione di via Magnanini a San Martino in Rio, Reggio Emilia, dove nella serata di sabato è stato trovato il corpo di Paolo Eletti, 58enne, ucciso a martellate e la moglie 54enne Sabrina Guidetti al momento ricoverata in condizioni stabili all’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.

La donna, trovata sul pavimento con numerose ferite da arma da taglio, è attualmente in coma farmacologico a causa di un forte avvelenamento da psicofarmaci. Ieri il figlio della coppia - scrittore e in passato concorrente de L'Eredità - che aveva dato l’allarme, il 33enne Marco Eletti, è stato posto in stato di fermo per tentato omicidio e omicidio. La convalida del fermo dovrebbe arrivare tra domani e dopodomani, ma dai militari arriva la conferma che il suo interrogatorio, durato ore, non avrebbe convinto gli inquirenti a causa delle troppe contraddizioni. L’appartamento di via Magnanini è stato posto sotto sequestro.

I fatti si sono svolti sabato alle 17, a San Martino in Rio (Reggio Emilia), all’interno dell’abitazione di proprietà di Paolo Eletti, 58 anni, trovato con il cranio sfondato a martellate. Riversa su un divano poco distante è stata trovata in stato di semi coscienza la moglie Sabrina Guidetti, 53 anni, con tagli ai polsi. La donna è stata trasportata all’ospedale di Reggio Emilia in codice rosso, in pericolo di vita e al momento è stabile ma in coma farmacologico.

A dare l’allarme è stato il figlio della coppia, Marco Eletti, 33 anni, fermato per omicidio e tentato omicidio in ragione di numerose incongruenze tra il racconto e le risultanze indiziarie.

Il movente è legato verosimilmente a interessi patrimoniali. Una coincidenza agghiacciante con il programma televisivo che lo aveva reso noto, per qualche tempo, ossia L'Eredità condotta da Flavio Insinna su Rai1. Marco Eletti aveva partecipato al gioco tv nel 2019. "Rivedermi in televisione mi ha fatto un certo effetto e purtroppo la mia uscita continua a intristirmi ancora oggi. Sono sempre abbastanza severo con me stesso, e questo episodio non fa eccezione. Era più che un gioco, era una sfida bellissima che però avrebbe appagato per intero solo arrivando in finale", raccontava sul suo blog dopo l'uscita da L'Eredità il 33enne accusato oggi di omicidio e tentato omicidio.

