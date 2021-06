Pierpaolo Pretelli fa boom con "L'estate più calda". Il racconto sul tormentone: così ho conosciuto Shade

Francesco Fredella 21 giugno 2021 a

a

a

Il singolo di Pierpaolo Pretelli vola in Rete e supera il mezzo milione di visualizzazioni. Un vero boom per l'ex velino di Striscia la notizia, che ha conquistato tutti durante l'ultima edizione del Grande Fratello vip arrivando sul podio. Ora la sua nuova canzone, che s'intitola "L'estate più calda", fa ballare tutti. E vola in tendenza. Il testo è di Shade e Pretelli racconta a Il Tempo: "Con lui c'è stato subito feeling. Ci siamo conosciuti in occasione della Nazionale Cantanti a marzo scorso". A quanto pare tra loro c'è stata subito molta sintonia, che ha dato alla luce questo lavoro musicale.

"Ti regala l'anello". La profezia della Venier sulla coppia del momento Stabile-SanGiovanni





Ora Pretelli sta realizzando l'ennesimo sogno musicale e, a pochi giorni dall'uscita del brano, si vocifera di un suo arrivo in Rai. Dove? A Tale quale show, il programma di Rai1 di Carlo Conti. Anche per Pretelli è un'estate calda: la prima da fidanzato, la prima in cui è innamorato di Giulia Salemi. Il Gf vip, l'ultimo è stato il più lungo di sempre, ha fatto scoppiare una vera scintilla tra loro. La storia d'amore va a gonfie vele e Pierpaolo sogna in grande: l'esercito social dei Prelemi, i fan di Pretelli e della Salemi, riescono a muovere milioni di followers in Rete. E ballano grazie alle note di Pretelli. E' davvero un'estate calda. Musicalmente e non solo.

Tale quale show, arrivano pure Nargi, Pretelli e Ciro dei The Jackal? Le indiscrezioni sul programma di Conti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.