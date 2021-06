Tale quale show, arrivano pure Federica Nargi, Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello? Le indiscrezioni sul programma di Carlo Conti

Francesco Fredella 14 giugno 2021 a

Pierpaolo Pretelli, Federica Nargi e Francesca Alotta tra i provinati a Tale quale show. E poi ancora: Ciro Priello, napoletano doc, membro dei The Jackal. Spuntano le indiscrezioni sulla nuova edizione dello show serale di Rai1, condotto da Carlo Conti. La nuova stagione televisiva sta per ricominciare e, nonostante sia finita da poco, già si parla di toto nomi.



Tale quale show, il format di Rai1 condotto da Carlo Conti, è stato riconfermato. Tra i concorrenti che potrebbero partecipare alla nuova edizione spuntano anche Francesca Alotta, che partecipò nel 1992 a Sanremo con Aleandro Baldi (indimenticabile il loro brano intitolato “Non amarmi”), Elena Ballerini, ex inviata di Mezzogiorno in famiglia e - infine - l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, che ha partecipato a Ballando con le stelle. Si aggiungono anche Melita Toniolo, Juliana Moreira e il comico Massimo Bagnato.

Per adesso ancora non è ufficiale il nome di tutti quelli che faranno parte del programma di Carlo Conti, ma dalle ultime indiscrezioni pare chiaro che il cast è quasi pronto. Anche i coach sono stati riconfermati e per Emanuela Aureli, virtuosa imitatrice nata in Tv nel Duemila a Buona Domenica, si tratta di una doppietta: da settembre sarà anche nel cast de "I fatti vostri", arruolata da Michele Guardì che ha rivoluzionato il format. Lo storico programma di musica e imitazioni di Rai1 dovrebbe iniziare a settembre, sempre di venerdì. Potrebbe scontrarsi con il Grande Fratello vip che lo scorso anno ha dato filo da torcere a Rai1 (battendo il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci). A breve Mamma Rai presenterà i palinsesti per la nuova stagione e scioglierà anche la riserva su Tale quale show.

