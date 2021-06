Domenica In, Giulia Stabile e il videomessaggio da Mara Venier: occhio alla smorfia quando parla lei

20 giugno 2021 a

La vincitrice di "Amici 20", la ballerina Giulia Stabile, è l'ospite più attesa di Mara Venier a Domenica In in onda il 20 giugno su Rai1 Senza smentirsi la giovane più amata del talent Mediaset condotto da Maria De Filippi, che ha conquistato la finale sfidando il suo fidanzato Sangiovanni, fa il suo ingresso ridendo. La ballerina ha da poco compiuto 19 anni - festeggiando con le persone a lei più care - e zia Mara le ha preparato una sorpresa: il videomessaggio di prof e ormai ex colleghi della scuola.

Giulia sprizza gioia da tutti i pori ma quando parte il filmato registrato dalla severissima maestra Alessandra Celentano, la ballerina non riesce a trattenere la smorfia. Anche lei, la prof più temuta della scuola della De Filippi, le fa dei dolcissimi auguri e la Stabile è incredula. Sgrana gli occhi e rimane senza parole davanti ai complimenti della signora Celentano, regina indiscussa delle polemiche nel corso del talent della De Filippi e dei commenti feroci sugli allievi.

Poi ci sono gli auguri simpaticissimi di Rudy Zerbi, dell'amata maestra Veronica Peparini - che l'ha condotta a questo incredibile successo - della materna maestra Lorella Cuccarini e persino del suo grande amore, Sangiovanni, il cantante che ha conquistato il suo cuore. Glielo invia dalla cameretta della ballerina. "Mi sembra ancora tutto un sogno. La vittoria ad Amici è stata una cosa surreale”, rivelato la Stabile alla Venier. “Il mio passato? Sono una persona molto sensibile. Da piccola mi criticavano per il mio aspetto, per la mia risata. Non è stato facile. Il consiglio che mi sento di dare a chi viene criticato è quello di accettarsi. Ognuno di noi è speciale a modo suo. In questo percorso mi ha aiutato tantissimo Sangio”. L'ospitata partita sulle note di Malibù si conclude con la performance esplosiva della ballerina negli studi Rai tra gli applausi della conduttrice.

