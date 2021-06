Eleonora Daniele al settimo cielo per il cambio di studio Rai. E Storie italiane incassa ancora successi

21 giugno 2021 a

Eleonora Daniele emozionatissima in diretta a Storie italiane. Trasloco momentaneo di studio, da Saxa Rubra a via Teulada, che è la storica sede romana della Rai (da lì hanno trasmesso le più grandi personalità della Rai). E la rivoluzione arriva nell'ultima settimana di messa in onda di Storie italiane, che torna a settembre - dal 13 - rigorosamente in diretta. La motivazione del trasloco momentaneo è dovuta all'allestimento degli studi estivi per i programmi che stanno per iniziare.

"Emozionata di trasmettere da questa sede", dice Eleonora Daniele. Il suo Storie italiane, un programma ormai punto di riferimento della Tv pubblica, chiude la stagione televisiva con ascolti altissimi. E' pronto a tornare in diretta tra pochi mesi, giusto uno stop per ricaricare le batterie: la Daniele, che due anni fa è convolata a nozze e a maggio 2020 è diventata mamma, si è già messa al lavoro per la nuova edizione. Cronaca, attualità, grandi inchieste e tanto altro. Gli ascolti di Storie italiane sono stati molti alti anche quest'anno ed il programma ha incassato un altro premio: quello "qualità Rai" (qualitel) con un dato molto buono del 7,4. Insomma Storie italiane è tra i migliori nei programmi di informazione. Non è l'unico premio che il programma condotto dalla Daniele riceve negli anni. Più di una volta è stato insignito dal MoiGe, Movimento Genitori, come un programma di alta qualità per le tematiche sociali trattate nel corso degli anni.

