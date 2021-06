Selvaggia Lucarelli sposa lo sfogo di Madame: "Basta fan rompiscatole". Ma la cantante si è scusata

21 giugno 2021 a

Bufera per le parole di Madame e la storia fa scatenare tutti i vip. “Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni” così la cantautrice e rapper veneta in un messaggio su Twitter pubblicato ieri e poi cancellato rivolgendosi a un fan che la aveva chiesto di scattare una foto insieme. “Sono qui per chiarirmi, soprattutto con il mio pubblico - dice la giovane in un video pubblicato sulle sue storie di Instagram -. Se una polemica parte dalle mie parole penso che in parte è anche colpa mia. Su Twitter cercavo di chiarire cosa significa per me un rapporto con i fan, o compri il disco o vieni al concerto o sai di cosa parlo. L’elenco poteva continuare ma su Twitter i caratteri sono limitati ma abbiamo le storie su Instagram”. “Il rapporto fan-artista è sacro e assolutamente personale - sottolinea Madame -. Penso che un mio fan con cui ho un rapporto non interromperebbe mentre mangio con la mia famiglia per chiedermi una foto, sono sicura che aspetterebbe che io finisca di cenare perché è un momento intimo e poco rispettoso da interrompere. È evidente che in quel momento non stia lavorando, non sia Madame, sono figlia di padre e zia di mia nipote”.

Poi Madame chiarisce: “Una persona si è avvicinata a me mentre cenavo e mi ha detto: ‘Io non ti seguo, non so chi sei, però ti ho visto a Sanremo possiamo farci una foto?’”, ma nonostante questo la rapper spiega: “Io quella foto l’ho fatta perché mi reputo educata, mi sono alzata e ho sorriso. Chiunque tu sia io mi alzo e la foto la faccio. Faccio però un piccolo appello: se non mi conosci, abbi almeno un pò di rispetto per me. Un mio fan avrebbe aspettato che io finissi di cenare con la mia famiglia prima di chiedermi una foto”.

A scendere in campo in difesa della cantante è Selvaggia Lucarelli che sotto al Tweet ’incriminato’ e poi cancellato commenta: “Madame ha scritto, forse in modo un po’ ruvido, qualcosa che è perfettamente lecito e condivisibile. La gentilezza non è dovuta ai fan in quanto fan ma alle persone gentili. Avere gratitudine nei confronti dei fan non vuol dire permettere ai fan di guardarti come un animale allo zoo, di abusare della tua cortesia, di disturbarti mentre mangi o stai facendo una telefonata. Soprattutto se non sono fan tuoi, ma della popolarità in senso generale - aggiunge la giornalista -. Dell’animale allo zoo, appunto, che sia una giraffa o una scimmietta. Io sono sempre gentile con tutti, o almeno ci provo, ma di scortesia ne vedo a palate. Chi mi chiede il selfie e pretende di decidere ’però ti togli gli occhiali?’ o chi vuole che mi tolga la mascherina e se la toglie, per la foto. E io: ’No scusa ma la tengo’. E lui: ‘Daaaaaaì’. Chi mi chiede la foto mentre mangio e io ’ok’ - racconta la Lucarelli - e poi: ‘Sì però ti puoi alzare dalla sedia? Chi mi chiede la foto, io annuisco e dice: ‘Sì però puoi venire lì che lo sfondo è più bello?’. Chi non si piace nel selfie che hai appena fatto, ti rincorre e: ’La rifacciamo, scusa?’. Chi viene lì, ti comincia a guardare e ad alta voce, magari mentre mangi: ‘Ahoooooò aspetta chi è questa? ‘Ndo l’ho vistaaaa?’ E tu sei in imbarazzo".

"Poi qualcuno glielo dice e viene a chiederti la foto - continua la Lucarelli - Che è più o meno quello che è successo a Madame, se ho capito bene. Gente che non ti segue, che non apprezza il tuo lavoro, per cui una Madame vale un Albano o un Tommaso Zorzi. Mi è capitata perfino gente che mi ha chiesto la foto dicendo: ‘Ricordami il tuo nome?’. Ecco - conclude - non è che uno che ti chiede una foto sia gentile per forza e non è che la gentilezza sia dovuta comunque perché ‘sei Madame perché hai i fan’. No sei Madame perché hai talento, i fan sono una conseguenza. Se poi non sei neppure un vero fan, ma solo una persona scortese che vuole postare la foto sui social con la giraffa, io non ti devo proprio niente. Madame l’ha scritto più ruvido, ma l’ha scritto giusto. E a 19 anni ha capito più cose della vita di quante non ne abbiate capite voi per cui se sei famoso devi solo baciare la mano di chi regge un telefono”.

Lo sfogo della Lucarelli a favore di Madame, che però ha fatto una parziale marcia indietro e ammesso l’errore, è sposato da Afef Jnifen, ex moglie di Marco Tronchetti Provera: “Non sai come storpiano il mio nome. Ma la capisco”. Sotto il post della Lucarelli è una sfilza continua di vip con la stessa idiosincrasia per i fan rompiscatole: “Eccome se non sono d accordo! Educazione al primo posto - dice Sabrina Ferilli -. Magari io ho un carattere piu espansivo... e certe analisi non le faccio, ma mi e’ capitato che a funerali di miei parenti sono entrati in chiesa persone che con i telefoni accesi che mi chiedevano di fare foto.... una maleducazione intollerabile. Se avessi avuto la forza li avrei presi a calci nel c.....o. Il rispetto al primo posto. Sempre”.

