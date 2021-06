Eleonora Daniele dalla Bortone, perché il messaggio della Cucinotta la fa piangere

Francesco Fredella 21 giugno 2021 a

La puntata fa commuovere tutti. Ed Eleonora Daniele, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, non riesce proprio a trattenere le lacrime: prevale il sentimento e la giornalista veneta, che è sempre in prima fila per la battaglie sociali, mostra il lato più tenero del suo carattere.

Si parte dai racconti dell’infanzia nella piccola città vicino Padova dove la Daniele, da anni al timone di "Storie italiane" su Rai1, è cresciuta. “Avevo uno zio che faceva il missionario in Mozambico – dice la giornalista - e io sono cresciuta con la cultura della crocerossina. Volevo fare la missionaria anche io, mamma era disperata, ho fatto le magistrali perché desideravo insegnare ai bambini. Poi nella vita ha preso strade diverse”.

Molto spesso la Daniele, che è diventata mamma lo scorso anno, racconta le difficolta del suo passato e la scomparsa di suo fratello Luigi, che era affetto da autismo. “Vedere la sua foto è faticoso… - racconta la Daniele - Il mondo della disabilità a volte è faticoso perché intorno non hai nulla. Le famiglie spesso per questo si chiudono da sole nel loro dolore. S’impara a guardare oltre, a essere speciali, originali, a guardare le cose da un altro punto di vista, tutti i giorni si diventa diversi e si cerca di superare i pregiudizi. Credo che la capacità che mi ha dato il Signore, che non ha dato a mio fratello, sia proprio al servizio di tutti per raccontare silenzi e pregiudizi che anch’io ho subito per anni”.

Poi la carriera, il successo in tv, il matrimonio e la nascita di Carlotta. Che cambia la sua vita. “Mi piacerebbe che Carlotta fosse altruista, che potesse conoscere il mondo della disabilità come ho fatto io e magari imparare a aiutare le persone”, continua. In diretta arriva anche il messaggio di Maria Grazie Cucinotta per Eleonora: tra loro c’è una profonda amicizia. Insieme hanno condiviso una battaglia sociale molto forte a sostegno dei bambini affetti da Sma1, una malattia rara e neurodegenerativa. L’Aifa, dopo questa lunga battaglia che ha visto scendere in campo la Daniele con il suo programma - supportata da tanti vip, tra questi la Cucinotta - ha approvato il farmaco contro la Sma.

Durante questo anno difficilissimo per tutti la Daniele è in prima linea con la sua trasmissione e in diretta si occupa di cronaca. Il caso di Denise Pipitone, nelle ultime settimane, scuote tutti e proprio da lei l’ex pm Angione si lascia andare a confessioni che fanno il giro della Rete. “Ha fatto rivelazioni che non ci aspettavamo, anche con grande sicurezza, cioè che Denise è viva e che è diventata mamma. Ci ha stupiti ma essendo un pm si è preso l’onere. Ha anche raccontato di depistaggi e minacce, un caso che è sempre stato mediatico, ha sempre avuto molte segnalazioni, sin dal 2004. Ci sono stati errori, complicazioni, difficoltà, omertà. Mi auguro che la riapertura delle indagini porti alla verità e a capire che fine ha fatto quella bimba che oggi avrebbe 21 anni”, puntualizza la Daniele dalla Bortone.

