Eleonora Daniele vuole la seconda laurea. Cosa farà da grande

Eleonora Daniele non molla i libri e s’iscrive di nuovo all’università. Insomma, è pronta per la seconda laurea, dopo quella in Comunicazione. E tra dirette, figlia e casa trova pure il tempo per gli esami. “Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta. Da grande farò la psicologa, mi sono iscritta di nuovo all’università dopo la mia prima laurea in Comunicazione. Sono al secondo anno. Una vita parallela? No, una vita futura. Da qui a 5 anni mi vedo esercitare da psicologa con tanto di diploma”, dice a "Diva e donna".

Intanto, dietro l’angolo, c’è una data: il 25 maggio la sua Carlotta, nata dal matrimonio con Giulio Tassoni, compie un anno. Presto il battesimo, ma ci sono poche indiscrezioni. Intanto, chi la conosce bene dice che non ha mai mollato i libri. Studia da sempre le sue storie, i personaggi e il modo di entrare in punta di piedi nel cuore di tutti. Eleonora Daniele, qualche settimana fa, è stata ospite de “La canzone segreta” (lo show di Rai1) dove si è commossa quando è arrivato Fabio Concato e ha intonato “Fiore di maggio”: una canzone che fa scendere la lacrime alla giornalista padovana. In studio racconta di un gabbiano che, quando era in clinica per la nascita di Carlotta, si posava sul davanzale della finestra. La stessa scena cantata da Concato quando dice che un “gabbiano si posa su uno scoglio”.

