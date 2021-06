Massimo Giletti torna in Rai: l'indizio definitivo. Colpaccio di Bianca Berlinguer, cosa bolle in pentola

Giada Oricchio 15 giugno 2021 a

Massimo Giletti torna in Rai: questa sera sarà a #cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rai3. Il giornalista ha chiuso la quarta stagione di "Non è l'Arena", il talk show sull'attualità di LA7, domenica 13 giugno con saluti che sono apparsi sibillini: "Questa è l'ultima puntata. Sono stati quattro anni bellissimi a LA7. Buona estate".

Tanto è bastato per infiammare il telemercato: un altro anno nella rete di Umberto Cairo, dove i rapporti con alcuni colleghi non sembrano del tutto armoniosi, o un "come back" a Viale Mazzini, in quella che per tanti anni è stata la sua casa catodica? Nei mesi scorsi, Dagospia aveva scritto di un forte interesse dei vertici Rai per Giletti ritenuto l'uomo giusto per rilanciare l'informazione della seconda rete e nessuno ha mai smentito l'indiscrezione.

Dunque, rinnovo con LA7 o nuova avventura in Rai? Intanto, stasera, Massimo Giletti sarà ospite di #cartabianca negli studi della TV pubblica e Bianca Berlinguer non si lascerà sfuggire lo scoop.

