“Quattro anni straordinari”. Indiscrezione bomba di Massimo Giletti: addio con La7 e un clamoroso ritorno

“Questa è stata l’ultima puntata di Non è l’Arena. Sono stati quattro anni straordinari. Ciao a tutti“: finisce Non è l’arena e Giletti saluta il pubblico. Sembra un addio più che un arrivederci. Ed inizia di nuovo il walzer della fanta-tv, Giletti tornerà a settembre? Intanto, in queste ore, si parla di un ritorno in Rai, che ha lasciato nel 2017 dopo la cancellazione de L’Arena su Rai1 (andava in onda di domenica).

Blogo parla di un ritorno vicinissimo in Rai. E scrive: “Pare infatti, da voci insistenti che abbiamo avuto modo di raccogliere, che Massimo Giletti sembrerebbe vicinissimo a tornare in Rai. Mai come in questi momenti infatti il giornalista piemontese pare ad un passo (o poco più) dal suo ritorno fra le braccia di mamma Rai, nello specifico destinazione Rai2“. Ma di reale potrebbe esserci ben poco: Giletti a La7 ha trovato l’habitat televisivo adatto per condurre quelle inchieste senza limiti o vincoli. E poi con Urbano Cairo ha un ottimo rapporto: la trattativa era avvenuta in un ristorante romano nel 2017 (menù a base di branzino) e una lunga chiacchierata. Poi la firma a Milano, a casa del patron di La7. Inizia così l’avventura di Giletti nel dopo Rai: il suo ufficio romano è a due passi da viale Mazzini, che continua a frequentare perché Massimo ha ancora il conto corrente lì.

Ora va in vacanza. Telefono spento, aereo in partenza da Napoli. Destinazione segreta, sconosciuta. Giletti si muove con la sua scorta ed è una vita nuova, diversa, quella che sta vivendo dopo gli attacchi alla Mafia (che combatte con le sue inchieste giornalistiche).

