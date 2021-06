Fabrizio Corona, la madre Gabriella approda in tv. Nuovo programma per lei: è sfida alle star dei fornelli

Francesco Fredella 15 giugno 2021 a

Gabriella Corona insieme alla food blogger Rosaria Romano. Notizia bomba: le due stanno per sbarcare in televisione con un programma di cucina. Si parla di un format che potrebbe far tremare Benedetta Parodi ed altri programmi di cucina, sembra - dai primi rumors - che andrà in onda in un importante canale televisivo.

Non solo: si parla di un volume in libreria. In pratica un libro di ricette di cucina e di vita. "Vecchie star della cucina mettetevi da parte! In esclusiva in questa foto le vediamo ritratte insieme il giorno della firma dei contratti", ci dice una gola profonda.

La madre di Fabrizio Corona, una donna dalla cultura sopraffine che ha sposato il grande Vittorio Corona, adesso volta pagina. E strizza l'occhio ai fornelli con un progetto che potrebbe entusiasmare anche suo figlio Fabrizio.

A proposito tra loro il rapporto è solido, dopo un po' di incomprensione degli anni passati. Tutto va a gonfie vele in casa Corona e il re dei paparazzi, da sempre ribelle e geniale, non vede l'ora di guastarsi sua mamma in televisione. Ricette e piatti da leccarsi i baffi: tenetevi pronti. Gabriella arriva in televisione con un ruolo da protagonista e la food blogger Romano coglie la palla al volo per segnare un vero gol.

