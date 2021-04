Celentano a Corona: affidati a Gesù! E Fabrizio si "converte": ottima idea

29 aprile 2021 a

Tra le lettere "bibliche" di Adriano Celentano spunta il video-messaggio a Fabrizio Corona: "Caro Fabrizio è arrivato il momento di scegliere, il tempo stringe e dobbiamo decidere da che parte andare prima che sia tardi. E l'unica via non solo per te, per me per chiunque, per tutti gli uomini del mondo, l'unica via è Gesù. Senza di Lui siamo già morti, fin dalla nascita".

"Conosco i quattro Vangeli a memoria - prosegue Celentano rivolgendosi all'ex re dei paparazzi tornato agli arresti domiciliari dopo un periodo in carcere mentre scorrono immagini apocalittiche e scene di film su Gesù - li avrò letti almeno quattrocento volte e ogni volta che arrivo al punto in cui Lui viene schiaffeggiato e sputato in faccia, mi rattristo fortemente e allora vado indietro. Rileggo quelle righe, sperando di trovare parole di vendetta che Lui non ha. Ma ti svelo un piccolo segreto: forse l'avrò letto anche cinquecento di volte, eppure la sera quando già sono sotto le coperte, se non leggo un passo del Vangelo non mi addormento felice. E' questa l'idea di cui ti parlavo".

"Caro Fabrizio la tua sofferenza è grande lo so, ma è proprio da questa sofferenza che devi risorgere. I giudici hanno fatto quello che la legge gli impone e tu devi accettarlo. Però non puoi vincere se non apri il tuo cuore al nuovo Fabrizio, quel Fabrizio che stupirà tutti, capace di accettare anche la durezza di chi, in questo momento, non vuole essere tenero. E io me lo sento che lo farai come quel giorno in cui hai portato due ragazzi in comunità salvandoli. Ecco il bravo ragazzo che hai detto di essere. Io ci credo che tu lo sia. Forse perché da qualche parte nel tuo corpo vedo stampata la Sua figura. Anche Lui è stato giudicato, ma a differenza di te, ingiustamente, troppo ingiustamente. Perchè quelli non erano giudici, ma una manica di assassini assetati di sangue", recita la voce fuori campo.

Corona risponde al Molleggiato via social: "Caro Adriano, nel tuo video c'e' tutto, ma veramente tutto. Credo che andrebbe visto e rivisto molte volte... Ogni volta stimola una riflessione diversa, sincera, profonda. Hai raggiunto una grande consapevolezza, la stessa saggezza e consapevolezza che molte volte ho ricercato e mai trovato. Ora è diverso, hai ragione tu.. La vita è un soffio ed è tempo di fare qualcosa per il prossimo, perche è solo attraverso l'amore per gli altri che ritrovi te stesso. Il mio cammino è cominciato... Porterò nel cuore le tue parole che mi accompagneranno ad ogni passo della mia vita. La tua è un'ottima idea. Grazie, di cuore, grazie", scrive Corona. Niente niente Celentano lo ha "convertito"?

