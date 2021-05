Fabrizio Corona, caos in tribunale per il nuovo processo: in aula c'è Selvaggia Lucarelli

Giada Oricchio 06 maggio 2021 a

Scontro con il giudice per Fabrizio Corona. Durante l’udienza di mercoledì 5 maggio al Tribunale di Milano, nell'ambito del processo che lo vede imputato per diffamazione ai danni di Selvaggia Lucarelli, l’ex re dei paparazzi è stato richiamato dal giudice Daniela Clemente. Come riferisce “Leggo”, Corona, visibilmente dimagrito in volto, non solo si è presentato in ritardo all’udienza, ma si è anche rifiutato di indossare la mascherina. La giudice ha dovuto redarguirlo diverse volte fin quando non lo ha minacciato di cacciarlo dall’aula se non avesse rispettato le norme anti-Covid. Corona ha ceduto anche se ha continuato a indossare la mascherina in maniera non corretta. All’udienza era presente Selvaggia Lucarelli che nel 2018 lo aveva denunciato per alcuni post su Instagram dal contenuto “sessista e orientato a delegittimare la sua professionalità” e per alcune frasi pronunciate nel programma “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, quali ad esempio: “Sono anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”.

