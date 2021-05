"I miei demoni sono angeli", messaggio inquietante di Fabrizio Corona. Cosa ha in mente

09 maggio 2021 a

Nuovi messaggi lanciati da Fabrizio Corona sui social. "Ho amato i miei demoni come fossero angeli, perché nelle notti buie sono stati gli unici a non farmi sentire solo" si legge, su sfondo, in una storia di Instagram dell'ex agente fotografico, tornato a scontare la condanna ai domiciliari. L'assenza dai riflettori sembra pesare come un macigno per un uomo che ha fatto della ribalta mediatica la sua ragione di vita. "Non potersi esprimere. Esiste peggiore condizione?" si legge ancora sul suo profilo.

Corona mercoledì 5 maggio aveva fatto parlare nuovamente di sé in tribunale, a Milano, dove si è reso protagonista di un duro scontro con il giudice nell'ambito del processo che lo vede imputato per diffamazione ai danni di Selvaggia Lucarelli. l’ex re dei paparazzi è stato richiamato dal giudice Daniela Clemente.

Corona, visibilmente dimagrito in volto, non solo si è presentato in ritardo all’udienza, ma si è anche rifiutato di indossare la mascherina come prescritto dalle norme contro il Covid. La giudice ha dovuto redarguirlo diverse volte fin quando non lo ha minacciato di cacciarlo dall’aula dove si stava svolgendo l'udienza se non avesse rispettato le norme e indossato la mascherina.

L'ex re dei paparazzi alla fine ha ceduto anche se ha continuato a indossare la mascherina in maniera non corretta. All’udienza era presente Selvaggia Lucarelli che nel 2018 lo aveva denunciato per alcuni post su Instagram dal contenuto “sessista e orientato a delegittimare la sua professionalità” e per alcune frasi pronunciate nel programma “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, quali ad esempio: “Sono anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”. Corona ha anche accusato la Lucarelli di averlo baciato senza consenso durante una trasmissione t , profilando la violenza sessuale, e provocando la reazione - anche per vie legali - della giornalista e influencer.

