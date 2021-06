Euro2020, Diletta Leotta allo stadio assieme a Can Yaman: per lui si mette male dopo il "derby" Turchia-Italia

Giorgia Peretti 12 giugno 2021 a

Ciò che l’amore unisce la nazionale divide. È ciò che è successo a Diletta Leotta e Can Yaman sugli spalti dell’Olimpico, la coppia ha assistito alla partita inaugurale di Euro2020 che ha visto trionfare l’Italia contro la Turchia per 3-0. Il campionato europeo di calcio ha dato il via alle danze venerdì 12 giugno con il debutto di Turchia-Italia. La competizione doveva svolgersi lo scorso anno ma a causa della pandemia da coronavirus è stata posticipata, una manifestazione che sembra auspicare al ritorno di una vita normale. Dopo più di un anno si torna ad accogliere i tifosi seppur rispettando le regole anti-Covid. Lo stadio della capitale ha ospitato circa 1600 tifosi, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e moltissimi volti noti dello spettacolo, pronti a tifare la propria nazionale. Tra questi si conta anche la presenza di Diletta Leotta e il fidanzato, l’attore turco, Can Yaman.

La coppia è stata al centro dei gossip negli ultimi mesi, con un tira e molla che ha fatto incuriosire anche i più restii ai pettegolezzi. Ma questa volta, i due sono tornati insieme pronti a tifare le rispettive nazionali raccontando ogni attimo della serata attraverso le stories di Instagram. Prima lo spettacolo inaugurale tra fuochi d’artificio e fumogeni colorati sulle note di 'Nessun Dorma' cantata da Andrea Bocelli, poi il tifo accanto al compagno con la sciarpa divisa a metà tra i colori della Turchia e quelli dell’Italia. E ancora i festeggiamenti per la vittoria degli azzurri assieme a Fabio Rovazzi e infine il video a partita conclusa che ritrae Can Yaman con la mascherina a coprire il volto per la sconfitta, musica a corredo della story: “Tristezza per favore vai via” di Ornella Vanoni. Insomma, una reazione inevitabile quella del compagno della conduttrice di Dazn visto il trionfo degli azzurri di Mancini. Così mentre Yaman si dispera, la Leotta se la ride. L’ironia della giornalista è stata apprezzata da migliaia di followers, i quali hanno seguito con grande ilarità i retroscena della vita sentimentale della coppia, da sempre molto riservata.

