Calpestata per fare ascolti in tv. Pamela Prati, sfogo totale sul caso Caltagirone

“Mara, divento mamma. Marito, figli, mamma di qua e mamma di la…E’ bellissimo”: le parole della Prati avevano tratto in inganno persino Mara Venier, che l’aveva ospitata a Domenica in. Lì annunciò le nozze e l’adozione di due bambini. Iniziò così il Prati-gate, uno spaccato di cronaca rosa che si tingeva di giallo. Ovviamente a colpi di interviste e ospitate tv.

Ora l’ex primadonna del Bagaglino torna a parlare. Archiviato il Prati-gate, Pamela riavvolge il nastro e fa un bilancio di quella vicenda puntando il dito in modo pesante contro chi, a suo dire, l’avrebbe sfruttata per la legge degli ascolti tv. “Sono rinata, ho già fatto la seconda dose di vaccino e ho trascorso tutto il lockdown da sola con la solitudine, le lacrime e il cerchietto di mia madre” – dichiara Pamela Prati al settimanale Chi – “Sono corteggiatissima, ma in questo momento sto bene da sola, non ho l’esigenza di avere un compagno, ho il cuore aperto e non precludo nulla, ma ho bisogno di sentirlo battere questo amore. […] Quello che mi hanno fatto ha lasciato ferite. Ho rinunciato a tantissimi soldi per riavere la mia libertà. Io non passerò mai per bugiarda, non rovinerei mai quarant’anni di carriera se non perché vittima di un qualcosa di più grande di me che, attenzione, ha colpito tante e tante persone. Uomini e donne. Io ho solo acceso una luce su un argomento come le truffe d’amore, ne ho pagato le conseguenze. Sono una vittima e le vittime dovrebbero essere comprese. Invece per gli ascolti e per la legge a volte diabolica della tv sono stata calpestata“.

La storia di Mark Caltagirone (mai esistito) ha indispettito tutti sin dal giorno dell’annuncio del matrimonio (senza pubblicazioni al Comune). In pratica, sarebbe stata tutta una messa in scena. E la Prati, che avrebbe dovuto sposarlo, racconta ancora una volta di essere vittima di un meccanismo che non conosceva. Le due agenti di Pamela, Michelazzo e Perricciolo, sono scomparse dai radar: di loro nessuna traccia. “Sto preparando un secondo libro in cui racconterò questa storia d’amore con Mark Caltagirone e racconterò ogni particolare, anche tutto quello che non è venuto fuori. […] lo farò sotto forma di dialogo reale di ciò che ho vissuto”, dice Pamela. “Inoltre ci sarà anche l’elaborazione del lutto perché la fine di questa vicenda per me è stata un lutto devastante. […] sto facendo un libro denuncia, le truffe del cuore, le truffe affettive, ti lacerano il respiro. […] ho subito un massacro mediatico e personale soprattutto da molti miei colleghi che mi hanno abbandonato. L’adorato mondo dello spettacolo è solo falsità e zero solidarietà. Vince chi è spietato ed io non lo sono”.

