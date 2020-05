Pamela Prati torna sul luogo del delitto. Mark Caltagirone, nuova bomba a Domenica In?

Fermi tutti. Pamela Prati torna in tv, esattamente da Mara Venier a Domenica in. Proprio lì, un anno e mezzo fa, aveva parlato del suo matrimonio con Mark Caltagirone (mai esistito) e tutto ha infiammato il gossip per diversi mesi. Fino alla scomparsa dai radar dell’ex primadonna de Il Bagaglino, che si è rifugiata da Massimo Giletti parlando di quello che è accaduto durante quei mesi difficili. La Prati ha raccontata di essere stata vittima di una vicenda difficile, complessa. Ma sicuramente mediatica.

La conduttrice di Domenica in, in un’intervista all’Adnkronos, aveva detto: “Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso”. Ma Pamela è pronta al ritorno sulle scene Rai per parlare del suo libro, intitolato “Come una carezza”. In quelle pagine racconta la sua verità.