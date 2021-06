Barbara D'Urso fatta fuori da Mediaset? Tutto falso, arriva un nuovo show in prima serata

Francesco Fredella 10 giugno 2021 a

Altro che ridimensionamento, Barbara D'Urso è stata promossa da Mediaset: l’azienda di Cologno Monzese starebbe pensando ad un nuovo show per Carmelita. Da rumors sembra che per lei arriverà nella prossima stagione, oltre a Pomeriggio5, “Lo show dei record”. Si tratta di un ritorno di fiamma che per Mediaset e per Carmelita, che in passato aveva condotto quel programma nel 2008. La D’Urso rimase al timone del talent fino al 2009 e poi toccò a Paola Perego, Gerry Scotti e Teo Mammucari condurre quel format (che nel 2018 è stato riproposto su Tv8 con il titolo La Notte dei Record, con al timone Enrico Papi).

A Cologno, quartier generale di Mediaset, sono giorno abbastanza frenetici dove si lavora alla stesura dei nuovi palinsesti. Sembra quasi fatta per la D’Urso, che ha chiuso “Live” - il talk della domenica sera - con picchi di share oltre il 20% . Per ora sembra confermato Pomeriggio5 e Lo show dei record (che andrà in onda in prima serata). Rebus su Domenica Live e su Live–Non è la D’Urso, che per diverse stagioni tv ha mantenuto la leadership degli ascolti, mettendo ko i competitors Fazio e Giletti.

