Ilary Blasi vince l'Isola degli outfit. Come si presenta alla finalissima

La regina degli outfit, di certo, non perde la corona in finale: parliamo di Ilary Blasi. La conduttrice del surviving game di canale 5 nella finalissima del programma, lunedì 7 giugno, ha catalizzato l’attenzione su di lei con un look indimenticabile. Lady Totti ha abituato i fan della trasmissione ad abiti mozzafiato, che hanno lasciato il segno e contraddistinto questa edizione già segnata dai molteplici infortuni dei concorrenti. Incantevole come sempre, la bella romana per la finalissima non ha deluso il pubblico a casa. Apre l’ultima puntata con un abito a sirena, di “Nervi Milano”, molto aderente che ben risalta il fisico statuario della showgirl.

Spalle scoperte e scollo a cuore il vestito così come gli accessori sono in completa palette argento. La parte finale dell’abito si apre in uno spacco a ventaglio poco sotto il ginocchio per lasciare spuntare una nuvola di tulle bianco. I capelli raccolti in uno chignon lasciano spazio agli immancabili gli orecchini. I pendenti, in occasione della finale, sembrano raddoppiare di grandezza adagiandosi sulle spalle della Blasi, la forma ricorda quella di una lisca di pesce tempestata di brillanti. Infine, le scarpe un decolté firmato LeSilla. Un look che sembra prendere ispirazione da una ballerina di flamenco. Ilary Blasi con i suoi look eccentrici e molto spesso “too much” è stata in grado si sorprendere i propri fan più delle dinamiche all’interno della Palapa.

Su Twitter non sono mancati i commenti di apprezzamento: “Ilary fantastica” – digita un utente. “Ilary Blasi stupenda anche stasera… ormai ho perso il conto di quanti vestiti ha indossato!!” – scrive qualcun altro. “Che vestito Ilary: top” – risponde un altro fan. Insomma, la Blasi con la sua spontaneità e i suoi look fuori dagli schemi non ha conquistato solo il pubblico a casa ma anche Mediaset che nonostante gli ascolti altalenanti ha riconfermato il timone alla bella romana.

