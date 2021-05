La moglie svela il Bassetti privato. "Piacione, al primo appuntamento..." Imbarazzo a Domenica Live

23 maggio 2021 a

Il passato da paninaro, il fare spavaldo al primo appuntamento quando era un trentenne rampante figlio di un importante professore appena tornato da Yale. A svelare il Matteo Bassetti privato è la moglie Maria Chiara Milano Vieusseux, bella e determinata. La coppia è stata ospite oggi 23 maggio a Domenica Live di Barbara d'Urso.

L'infettivologo, tra i volti più popolari nella tv dei tempi della pandemia, e la compagna svelano così come la famiglia ha vissuto i momenti più duri della lotta al Covid. “La famiglia ha vissuto da dentro tutto. Con poco entusiasmo e tanta preoccupazione, piano piano hanno capito come curare le persone”, ha spiegato la donna.

“E’ stata la prima volta che l’ho visto davvero preoccupato”, ha aggiunto la moglie. Bassetti ha svelato che sin da piccolo sognava di fare il medico anche per via dello stesso lavoro fatto dal padre. “Ero un paninaro”, ha svelato, prima che Maria Chiara svelasse che al primo appuntamento era stato respinto perché troppo "spavaldo": "Era un trentenne rampante figlio di un importante professore appena tornato da Yale. Si sentiva molto in auge, a suo modo di vedere..." ha detto quella che però in seguito sarebbe diventata la moglie.

“E’ stato amore a prima vista ma all’inizio non mi voleva” ha ammesso il medico. “Sono molto gelosa”, ha poi confessato Maria Laura, “ma di cose concrete, se le persone si lanciano in grandi elogi social mi fa piacere, lui è un piacione”. Sì, a lui fa proprio piacere, piacere appunto”., ha proseguito. Il quadretto a Domenica Live si completa con le foto di famiglia, dal matrimonio alla cerimonia, passando alla nascita dei due figli. Matteo è un padre "eccezionale, molto presente nonostante la pandemia non ha mai mancato una volta a pranzo a casa per essere sempre con noi”, ha spiegato la moglie. Quasi una santificazione per l'infettivologo raggiunto anche dal messaggio mandato alla trasmissione della d'Urso dei due figli che si sono detti "orgogliosi" del papà.

