Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, vacanze in alta quota. E Alfonso Signorini...

Vacanze ad alta quota per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due ex gieffini raggiungono il capitano Alfonso Signorini, che si trova in vacanza in montagna. Nessuna foto sui social, ma arriva lo stesso la spifferata (a valle). Location segreta: Trentino. Non si sa altro. Ma i fan sono in ansia: ci sono nuovi progetti all’orizzonte? Un nuovo programma per la coppia? Forse è troppo presto per saperlo. Probabilmente Signorini sta organizzando un’incursione al Gf vip. Il loro amore è nato nella casa e sembra che stia piacendo a tutti. I fan, infatti, impazziscono per Paolo e Clizia. La differenza d’età tra loro, come avevamo anticipato, non conta affatto.