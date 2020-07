Belen non molla. E torna a parlare di tradimento

Giada Oricchio 22 luglio 2020 a

E allora ditelo che non volete mollare. Belén Rodriguez pubblica sulle Instagram Stories un messaggio sibillino nel giorno in cui il settimanale Chi fa la ricostruzione della conoscenza tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi agli shooting per l'Isola dei Famosi 2018. La showgirl argentina, volata momentaneamente da Ibiza a Roma per le registrazioni di "Tu sì que vales", ha scritto sul suo account Instagram: "Karma. Chi ti ha tradito verrà tradito. A chi ti ha mentito mentiranno, chi ti ha illuso verrà illuso, chi ti ha offeso verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire verrà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco". Una dichiarazione di guerra contro ignoti (anche se non è difficile immaginare che potrebbe trattarsi dell'ex marito e della Marcuzzi) che conferma quanto Belén sia infuriata per lo smacco della seconda rottura con l'ex ballerino e quanti e quali sentimenti di vendetta stia covando (potrebbe aver passato lei la notizia del presunto flirt a Dagospia).

La settimana trascorsa tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, documentata dal settimanale Chi, non è bastata a cancellare i demoni di Belén. La rivista diretta da Alfonso Signorini che, in diretta su Instagram in compagnia di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, sfotte Marcuzzi, Belén e De Martino, ha dedicato un lungo articolo alla vicenda. Molto fumo e poco arrosto: si parla di sguardi complici tra Alessia e Stefano, di sintonia quasi immediata, di elogi ammirati per i di lui pettorali, di scambio di like sospetti. Foto zero. Ammissioni zero. Anzi, la Marcuzzi, quella che ci sta rimettendo più di tutti, scrive in inglese su Instagram: "Non essere troppo dolce o ti mangeranno". Eppure il sospetto si è alzato e soffia come un fastidioso venticello estivo.