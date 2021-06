Ignazio Moser rifiuta la sorpresa di Ilary Blasi: imbarazzo mai visto all'Isola dei famosi. "Allora ridammi l'anello..."

Giorgia Peretti 08 giugno 2021 a

Questa sorpresa non s’ha da fare. Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2021, durante la finalissima del surving game Ilary Blasi architetta una sorpresa per Ignazio Moser ma lui lascia di stucco.

La quindicesima edizione dl reality show, in onda lunedì 7 giugno, porta con sé momenti molto toccanti per il ricongiungimento dei naufraghi con i propri affetti. Per Moser la sorpresa è doppia, a volare fino in Honduras è stata la sua dolce metà, Cecilia Rodriguez con la quale ha una relazione da circa quattro anni. Un legame che ha fatto molto discutere perché nato all’interno della casa del Grande Fratello, ma che a dispetto dei più maliziosi continua a navigare a gonfie vele.

La Rodriguez si precipita sull’Isola dei famosi assieme alla fidanzata di Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione, le due affrontano una delle prove più durre di questa edizione: “il girarrosto”. La Cirrincione cade dopo due secondi regalando di fatto la vittoria alla Rodriguez. Nel frattempo, i due naufraghi, Moser e Cerioli, hanno assistito da uno schermo all’interno della palapa, entrambi non avevano realizzato quanto stavano vedendo: “Ma sono qua?" – commenta Andrea. Ignazio: "ma no, l'avranno allestito uguale a Milano". “No dai, non è vero!”, continuava a ripetere il naufrago”.

Un episodio al limite del surreale prontamente smontato dalla Blasi: “Ma che credete che sia un fotomontaggio?”. Poco dopo Moser si confessa con la conduttrice raccontando di essere cresciuto molto in questa esperienza e che si sente pronto per fare il grande passo con Cecilia. “Qual è la cosa che non hai ancora non le hai regalato?” – chiede la Blasi. Dopo qualche secondo di remore Ignazio imboccato dalla conduttrice svela: “Eh l’anello…”. Poi ha continuato: “Il nostro rapporto è sempre stato molto esposto pubblicamente - ha spiegato il naufrago - ma ci piace comunque anche tenerlo riservato. Non vedo l’ora di dirlo a lei, raccontarglielo… ma dirò tutto a lei”.

Ilary cerca in tutti modi di far sbilanciare la coppia, tanto da far trovare sotto la sabbia la scatola con l’anello, grazie alla prova vinta dalla fidanzata i due finalmente posso riabbracciarsi ma non ne vogliono sapere della proposta della conduttrice. Ignazio con molta educazione risponde così: “Ilary ti ringrazio ma vorrei tenere un momento così privato, proprio non posso, abbiamo già fatto troppo davanti alle telecamere. E poi anche se fosse vorrei sceglierlo io! Vi prometto che appena succede ve lo comunicherò”.

Anche la Rodriguez sembra d’accordo: “Non abbiamo bisogno di questo. Noi faremo la festa dell'amore. Io ho sempre detto che vorrei morire accanto a lui”. Infine la Blasi sdrammatizza: “Vabbè io ci ho provato ridatemi l'anello!”.

