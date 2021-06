Il dramma di Mara Venier: sto vivendo un incubo. Flebo e dolori, il post choc: "Ma non finisce qui"

Giada Oricchio 08 giugno 2021 a

Durissimo sfogo di Mara Venier su Instagram: "Con lui ci vedremo in altre sedi". La "signora della domenica" ha postato una foto che tocca il cuore sul suo account social raccontando, seppur a grandi linee, il travaglio di questa settimana.

La Venier si era sottoposta a un intervento lungo 7 ore per un impianto ai denti, ma come rivelato da lei stessa "qualcosa non era andato bene" e venerdì scorso è stata ricoverata d'urgenza nella clinica del professor Valentino Valentini per rimuovere tutto. Un trauma nel trauma al quale ha resistito stoicamente conducendo lo stesso "Domenica In", domenica 6 giugno.

Con grande spirito di abnegazione ha portato avanti il programma elogiando la sanità italiana ma senza risparmiare una frecciatina: "Ringrazio il professor Valentino, in Italia ci sono eccellenze, non tutti però".

Oggi la conduttrice ha pubblicato uno scatto di quel venerdì di passione rivelando particolari inediti e annunciando querela: "Amici di Instagram voglio condividere l'incubo che sto vivendo. Lunedì scorso sono andata da un dentista (per ora non dico nome e indirizzo) per un impianto previsto da mesi. Sono entrata alle 9.30 e uscita alle 17.30!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di bocca, gola, labbro... Tralascio il resto, non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede!!!)".

Poi la corsa dal professor Valentini e venerdì la rimozione dell'impianto "che ha causato il danno. Ricoverata, anestesia totale, un incubo. Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga sperando di evitare un altro intervento". La furia di Mara Venier è anche negli hashtag: #nonfiniscequi, #lalunanelpozzo. Giugno non è un mese fortunato per uno dei volti più amati di RaiUno: un anno fa si ruppe un piede, ma tornò in forma a tempo di record.

