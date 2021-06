Mara Venier è stata operata: "Qualcosa è andato male". Il racconto dopo l'intervento lungo ai denti

Giada Oricchio 06 giugno 2021 a

Problemi di salute per Mara Venier. Lunedì scorso, la regina dell’intrattenimento stivo ha subito un intervento ai denti lungo 7 ore, a casa per lenire il dolore ci sono voluti impacchi di ghiaccio e qualche ora di gioia con l’amato nipote Claudio. Ma l’operazione non è stata risolutiva e la Venier è dovuta tornare di corsa in clinica. Lo ha svelato lei stessa, ieri sera, in una storia Instagram.

Dal terrazzo della sua abitazione, la conduttrice ha ripreso il magnifico panorama di Roma e si è rivolta ai fan: “Allora ragazzi, sono di nuovo a casa, è stata una settimana pensate, lunedì ho avuto un intervento ai denti molto lungo, purtroppo qualcosa non è andato bene e ieri sono stata ricoverata in clinica qui a Roma, operata dal professor Valentino Valentini, sto meglio e domani sarò a Domenica In” rassicura. Mara Venier ha deciso di andare avanti con il programma fino a fine giugno e tornerà a settembre per la quarta stagione del contenitore domenicale tornato a essere un punto di riferimento per le famiglie italiane visti gli eccellenti dati di ascolto.

