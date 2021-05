Domenica In, "balla che poi..." La battuta erotica di Mara Venier incastra Anna Tatangelo

Giorgia Peretti 30 maggio 2021 a

“Balla che poi alla mia età non si balla più!”. Una Mara Venier senza freni nell’intervista con Anna Tatangelo. L’ex compagna di Gigi D’Alessio è ospite nel salotto di Domenica In, nella puntata del 30 maggio, dove racconta la sua rinascita artistico e personale. Durante l’intervista non sono mancate le riflessioni sul passato della Tatangelo con un filmato che la ritraeva nel lontano 2006, ma dal quale l’ospite sente di essere profondamente cambiata: “Lì ero inca***ta col mondo, non andava bene nulla. È cambiato tutto, sono diventata donna e mamma e ho fatto tante esperienze musicali" racconta.

Immancabile il riferimento alla storia con D’Alessio, conclusa ormai nel periodo della pandemia. “Quando mi butto in una storia lo faccio a capofitto. Oggi vado più piano ma non smetto di credere nei valori. Ringrazio Gigi perché con lui sono cresciuta e mi ha dato un figlio" risponde alla domanda sulla sua separazione. Una rinascita quella della cantante di Sora che si dice pronta a ripartire da zero proprio come titola il suo nuovo album “AnnaZero” che la vede ritratta in procinto di rialzarsi. Una copertina che non sfugge alle battute hot di Zia Mara, la quale subito fa notare: “Ma sulla copertina del disco sei nuda?” “No li ovviamente c’ho la culotte color carne ho il copri capezzolo…” risponde imbarazzata la Tatangelo.

“Beh, insomma non eri tanto vestita, avevi una culotte? Vabbè ma bella come sei ti puoi permettere ogni cosa" ribatte la Venier. Ma una volta rotto il ghiaccio, Zia Mara ci prende gusto e parte un’escalation di battute hot, a doppio senso ma nemmeno troppo. Così sulla domanda in merito alla sua vita sentimentale dopo 15 anni di vicinanza a Gigi, la Venier esorta la Tatangelo a non chiudersi in sé stessa e aprirsi alle nuove avventure future: “Sei giovane, sei bella. È giusto che tu possa aprire il tuo cuore e non chiuderti. Apriti amore! Diventa donante, donaaa” grida ridendo Mara. La Tatangelo si imbarazza e dal sotto il trucco si vede un accenno di rossore: “Ma Mara! Mi stai dicendo tra virgolette divertiti”. La Venier è scatenata e continua: “Si appunto, balla! Balla! Che poi alla mia età non se balla più, balla!” .

