Cirillo e la Ricciarelli insieme in tv? L'indiscrezione è clamorosa

Sembra che il ritorno di Marcello Cirillo in tv sia vicinissimo. E questa sarebbe per davvero una good news. Andiamo per gradi: lo storico musicista de I fatti vostri, nato artisticamente nei programmi di Renzo Arbore, adesso potrebbe aver trovato una nuova collocazione televisiva. Il condizionale è d'obbligo perché di certo non c'è ancora nulla, ma Cirillo a RTL102.5 News confessa: "Sono stato contattato per un nuovo format. Qualcuno si è accorto di me dopo Casa Marcello Night, il programma che sto portando avanti sui social da un po' di mesi".

Poi Cirillo parla di commistione di generi, sempre se dovesse andare in porto questo nuovo programma. "Lirica e musica pop", dice. Così, viene in mente la grande Katia Ricciarelli che potrebbe essere presente nel nuovo show di Cirillo. Sarebbe, sempre usando il condizionale, un vero colpaccio. Ma pare che sulla Ricciarelli abbia messo gli occhi pure Alfonso Signorini: da rumors tra i provinati al prossimo Gf Vip ci sarebbero la Ricciarelli e Sandra Milo. Ma non si sa quale delle due riuscirà a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà. Mistero.

Cirillo, intanto, spera che il nuovo progetto possa prendere forma al più presto. Ed è rebus sulla Rete: Rai, Mediaset, La8 o altre emittenti? Non ne parla in diretta su RTL102.5 News. "Non posso dire nulla. Solo, vi dico, che sono stato chiamato. E basta. Insomma, qualcuno si è accorto che esisto ancora", rimarca il musicista. Che poi dice di aver incontrato di recente Adriana Volpe: "L'ho sentita, lei mi vuole molto bene ed è preoccupata per me perché da 4 anni non sono in onda in televisione. Le ho detto di qualche proposta che mi è arrivata in questi tempi e - soprattutto - di questo format che, incrociamo le dita, potrebbe partire a breve".

