“È come se avessero rubato in casa”, Marcello Cirillo sotto choc

Francesco Fredella 20 gennaio 2021 a

a

a

Il suo account Instagram è stato rubato. In gergo si dice hackerato: qualcuno, e non si chi possa averlo fatto, si è impossessato del profilo Instagram di Marcello Cirillo. Ora è sotto choc. “Me ne sono accorto all’improvviso perché casualmente non riuscivo a pubblicare foto o post. Sono deluso per quello che mi è successo”: Marcello Cirillo, famoso musicista con una carriera trentennale alle spalle in Rai, racconta così questa disavventura.

“Mi hanno cancellato tutti i ricordi: post, foto, video. Mi hanno hackerato il profilo Instagram. Non riesco più ad entrare nel mio profilo. Ho denunciato tutto”, tuona Cirillo. Che poi continua: “Adesso sul mio profilo c’è la foto di una TikToker, non so chi sia”.

Ma Cirillo è profondamente deluso. “Ho provato una sensazione bruttissima. Ho denunciato tutto alla Polizia postale. Spero che trovino i responsabili. Sono criminali del web”, conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.