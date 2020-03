Antonio Zequila e Adriana Volpe, spunta la verità di Marcello Cirillo

Antonio Zequila ha svelato di aver avuto un flirt con la coinquilina del GFVip 4, Adriana Volpe, che a sua volta ha negato la liaison giurando sulla testa della figlia Giselle. A “Live – non è la d’Urso”, il talk domenicale di Barbara d’Urso in onda su Canale 5, Adriana Volpe (che sabato ha avuto un contatto con la famiglia per motivi personali suscitando le perplessità del web, nda) è stata difesa da Marcello Cirillo, grande amico ed ex collega della trasmissione "I Fatti Vostri": “Assolutamente non è possibile. non è vero. Adriana è sposata con Roby, un imprenditore, una persona eccezionale e colta. Si parla di tanti anni fa? Sì certo, ma conoscendo Adriana penso che Zequila non sia il suo tipo e mi dispiace che continui a dire in maniera sgarbata e non rispettosa che è stato a letto con lei. Non si fa, non rispetta la famiglia di Adriana”.

Per approfondire leggi anche: Antonio Zequila chiede scusa a Adriana Volpe

Tuttavia, nei giorni scorsi, la madre di Zequila, detto "Er mutanda", ha confermato che quasi 30 anni fa i due hanno avuto un approccio.