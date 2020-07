Magalli, nuova freccia avvelenata: se Adriana Volpe è così brava perché... Volano stracci

Giada Oricchio 08 luglio 2020 a

Botta e risposta tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Il conduttore Rai di nuovo al veleno contro l'ex collega: "Se è così brava perché è finita a Tv8, una rete minore?!".

L'ascia di guerra è stata dissotterrata. Martedì 7 luglio, Magalli ha pubblicato un post (poi cancellato) per prendere in giro Adriana Volpe alle prese con i bassi ascolti del nuovo programma di Tv8, "Ogni Mattina", oggi la presentatrice ha ribattuto in diretta: "Non ti permetto di dirmi di stare zitta. Pensa al crollo de I Fatti Vostri con la tua conduzione in solitaria" e il musicista Cirillo, anche lui ex protagonista del contenitore di RaiDue, si è schierato con l'amica Adriana. Giancarlo Magalli ha ascoltato ed è andato al contrattacco tramite il sito "davidemaggio.it".

Il conduttore è stato puntiglioso: "Potrei, se volessi polemizzare, rispondere che prima che arrivassero loro gli ascolti erano vicini al 20%. E quindi è colpa loro? No, perché l’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi. Un varietà di prima serata quando era un successo superava il 30%, oggi al 16% già festeggiano. Poi non è assolutamente vero che sono rimasto solo al comando, affidatario di una conduzione solitaria. Ci sono stati dei cambiamenti, nemmeno voluti da me. Al posto di Adriana prima Laura Lena Forgia e poi Roberta Morise (bravissime entrambe) e al posto di Marcello prima Jo’ di Tonno e poi Graziano Galatone (entrambi bravissimi). Talmente non sono stato in solitaria che è stato aggiunto anche Broccoli". Ed ecco la stoccata velenosa: "Se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti come mai lei è finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui sta a casa da tre anni. Un abbraccio".