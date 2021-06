Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, il trio che non ti aspetti. Arriva “Mille”, il nuovo tormentone dell'estate

Giorgia Peretti 01 giugno 2021 a

Non si parla d’altro e sui social scoppia l’hype per il nuovo tormentone dell’estate firmato Fedez, Oretta Berti e Achille Lauro. Il più insolito trio di sempre ha registrato una canzone che uscirà il prossimo 11 giugno con il titolo di “Mille”, a comunicare la collaborazione sono stati i cantanti stessi che attraverso un post sui propri profili Instagram hanno mandato in tilt orde di follower. Le sonorità sono ancora sconosciute così come il testo ma per molti questo singolo si preannuncia come la nuova hit dell’estate 2021.

I tre appaiono compaiono in una foto con abiti eccentrici, ma questa non sembra essere la novità visto i soggetti in questione. Sullo sfondo un divano rosa che spunta dal muso di una Cadillac rossa fiammante su un prato verde, una sorta di trono riservato alla signora della canzone italiana, Orietta Berti. La cantante indossa un completo tempestato di paillette fucsia, la maglia assomiglia molto a quella con le famigerate conchiglie indossata in occasione dell’ultima edizione del festival di Sanremo, scatenando i più disparati commenti. Ai suoi lati Fedez e Achille Lauro entrambi poco sobri, molto stilosi e con gli occhiali da sole. Uno scatto dal sapore dei vecchi divi di Hollywood. Al momento non si sa nulla sul sodalizio tra i cantanti in molti ipotizzano che la collaborazione sia potuta nascere proprio dietro le quinte dell’Ariston, competizione alla quale hanno partecipato tutti e tre.

L’unione è stata annunciata fine marzo da Fedez e Orietta Berti, alla trasmissione Che tempo che fa “Ho appuntamento con Orietta e andiamo in studio” - aveva annunciato il marito di Chiara Ferragni. “Dobbiamo fare un incontro, ascoltare un po’ di canzoni e vedere se le nostre voci vanno bene insieme” - aveva chiarito la cantante italiana. Poi a quanto pare anche Achille Lauro si è aggiunto al progetto. Moltissimi i commenti sotto il post di Fedez: “State attenti ragazzi abbiamo sentito in giro che Orietta è una tipa pericolosa” - scrivono i The Jackal. “Io vi amo, sono vostra!” – digita Chiara Ferragni. Innumerevoli le reazioni dei follower che non vedono l’ora di ascoltare il nuovo singolo del “trio dei sogni”. Insomma, niente di nuovo per i big della musica italiana che negli ultimi anni si stanno lanciando in featuring con le nuove proposte dello scenario giovanile. Basti ricordare nel 2017, Gianni Morandi con “Mi fai volare” assieme a Fabio Rovazzi oppure Loredana Bertè con “Non ti dico no” dei Boomdabash. Una fusione tra esperienza e nuove sonorità che sembra riuscire bene, spopolando sia tra i giovanissimi che tra i più adulti.

