Domenica In, "se state più a casa..." Omaggio a Little Tony con il dramma della figlia. La Venier striglia Al Bano

Giorgia Peretti 30 maggio 2021 a

Nella puntata di Domenica In del 30 maggio si omaggia Little Tony, il cantante deceduto nel 2013 a causa di una malattia di cui soffriva da tempo ma non aveva parlato a nessuno. Per ricordare gli otto anni della sua scomparsa Mara Venier ha dedicato ampio spazio della puntata per celebrare i suoi successi e l’amicizia che la legava a lui.

Tantissimi gli ospiti intervenuti, oltre la figlia Cristiana Ciacci anche Al Bano. Dopo la commozione per i momenti trascorsi nel salotto di Rai 1, non sono mancate le battute proprio tra Zia Mara e il cantante pugliese. La Ciacci racconta alla conduttrice di aver sofferto la poca presenza del padre a casa, soprattutto durante l’infanzia. I concerti, la fama e gli impegni molto spesso lo portavano lontano dal nido domestico dove la figlia sentiva la sua mancanza. Mi manca il sentirmi figlia. Ho cinque figli meravigliosi, ma mi manca poter ricevere una telefonata in cui una mamma o un papà ti chiede come stai? che ti è successo, racconta. sono orgoglioso di te".

La figlia di Little Tony racconta anche di aver passato un momento molto delicato, e per i tanti momenti di assenza del padre, a causa del suo lavoro, ha sofferto di disturbi alimentari: "Ho sofferto di anoressia… La mia vita è stata complicata. Con papà abbiamo lavorato sopra il nostro rapporto, abbiamo messo un punto sulle nostre divergenze. Con mamma non c'è stato tempo per recuperare".

Dopo poco la parola passa ad Al Bano, che dopo aver visto la clip che lo vedeva protagonista in una vecchia puntata di Domenica In con Little Tony, si dice molto simile al cantante romano. Una somiglianza data dagli innumerevoli impegni e tournée in giro per il mondo e segnato dalla poca presenza in famiglia: “Mi sarebbe piaciuto conoscerlo più in profondità, avevamo molti parallelismi e molte affinità. Capisco quando Cristiana diceva che il suo papà non aveva molto tempo, chi non li vive questi momenti: i piloti, i cantanti… non hanno mai quel tempo che vorrebbero passare con i figli però magari non è tanto la quantità ma l’importante è la qualità del tempo che spendi con i figli. Anche quella incide in una sana e forte educazione” spiega il cantante di Cellino San Marco. Ma viene interrotto dalla conduttrice che gli lancia la stoccata: “Sì per carità eh ma insomma anche tu come papà… Se state un po’ più a casa i figli so più contenti.” Insomma, la Venier riporta con i piedi per terra Al Bano e con la sua solita ironia non risparmia nulla a nessuno.

