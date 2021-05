Domenica In, "in vacanza a Ischia ci separavano..." Mara Venier svela la verità sull'amicizia con Carla Fracci

Giorgia Peretti 30 maggio 2021 a

a

a

La puntata di Domenica In del 30 maggio si apre con un servizio speciale dedicato a Carla Fracci, l’étoile scomparsa pochi giorni fa all’età di 84 anni. Prima di dedicare il consueto spazio al Covid, la padrona di casa, Mara Venier decide di condividere il suo personale ricordo sulla grande amica. Le due erano solite passare le vacanze estive nell’isola di Ischia, entrambe ospiti a casa di alcuni amici in comune. La Venier ha raccontato che a causa delle differenze caratteriali tra di loro, gli amici avevano sempre fatto in modo di organizzare il soggiorno nella loro casa a periodi alterni: “Non volevano farci incontrare. Erano molto preoccupati per questo mio carattere. Io sono molto espansiva, ridanciana, al contrario di Carla”.

Tuttavia, casualmente un’estate, nel mese di agosto, le due si erano incontrate e contrariamente a quanto temevano gli amici ischitani tra di loro è nata invece una grande amicizia. La conduttrice con la voce tremante e con un principio di lacrime negli occhi ha continuato, svelando il retroscena di una serata trascorsa con la Fracci: “Voglio ricordarla come una grande amica e una grande donna. Ci eravamo conosciuti a Ischia, avevamo amici in comune. Carla andava per dei periodi ed io per altri, non c’eravamo mai incontrate e i padroni di casa erano preoccupati per il nostro eventuale incontro. Capitò invece che in una vacanza ad agosto io capitai lì e c’era Carla. Nacque una meravigliosa amicizia, entrammo subito in confidenza tanto che io una sera ballavo sulle punte e lei con grande ironia e intelligenza, rideva e si divertiva molto”. Infine, poco prima della messa in onda dell’omaggio alla grande ballerina classica, Mara Venier si è rivolta direttamente a Carla Fracci dichiarandole l'infinito affetto. Un momento molto toccante, in cui Zia Mara ha trattenuto a fatica le lacrime.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.