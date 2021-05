Record Maneskin, "Zitti e Buoni" brano italiano con più streaming della storia

25 maggio 2021 a

«Zitti e Buoni» (brano certificato doppio platino) dei Måneskin, estratto dall’album «Teatro d’Ira - Vol I» (certificato oggi platino), vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021, segna un record straordinario su Spotify: è il brano italiano con più stream di sempre con quasi 4 milioni di ascolti in 24 ore. Per la prima volta in assoluto un brano italiano entra nella top 10 Globale al #9 posto (più alta nuova entrata). «Zitti e Buoni» è record anche negli altri Paesi, classificandosi fra le prime posizioni delle Spotify Top 50 e in 13 Paesi alla prima posizione.

E del caso Maneskin torna a parlare anche Morgan. «Sapete cosa dico agli italiani? Anziché fare polemiche e metterci a tirarci la zappa sui piedi cogliamo l’occasione e tiriamocela e diciamo: ’visto? La nostra band non ha più nulla da invidiare a nessuno, il rock italiano è uscito dal complesso di inferiorità»’. Così all’Adnkronos Marco Castoldi, in arte Morgan, sulle polemiche scaturite dopo l’articolo pubblicato da un sito francese che accusava il frontman dei Maneskin di aver fatto uso di cocaina durante la diretta dell’Eurovision. Il cantautore si rivolge agli italiani facendo un appello affinché imparino ad essere più orgogliosi della propria Nazione: «Una volta ogni morte di Papa -dice- avviene che qualcosa dell’Italia si fa notare nel mondo e il mondo si leva il cappello. È successo poche volte ma quando è successo è stata la cosa che ha dato la spinta e la forza all’Italia di essere qualcosa agli occhi del mondo e l’Italia si è rafforzata di questo. È successo con Fellini, con ’Volarè di Modugno, con Ennio Morricone, con Arturo Toscanini e con Benigni. Ora è successo ai Maneskin: il mondo ha tributato e riconosciuto la loro eccellenza».

«Riflettete su un punto fondamentale -prosegue Morgan- l’Italia fa fatica, l’Italia arranca economicamente rispetto al resto del mondo e rimane indietro. Lo sapete tutti benissimo, vi lamentate, ci lamentiamo perché lo viviamo. L’Italia invece è una Nazione incredibile, un posto incredibile e dovrebbe essere conosciuta da tutto il mondo come una specie di paradiso terrestre perché lo è! Eppure siamo con le pezze al cu.. Fatevi furbi italiani e mettetevi il fiore all’occhiello e vedrete che se farete così -conclude Morgan- magicamente, magari tra qualche tempo, non si sa perché, aumenterà stranamente di qualcosina il vostro stipendio».

