Maneskin, Vasco Rossi e lo sfottò ai "bigotti" francesi sull'Eurovision: fatelo ai Rolling Stones il test anti-droga

Vasco Rossi irrompe a gamba tesa sulle polemiche dei francesi per la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Festival. La figuraccia fatta dai tanti hater sui social e dai giornalisti d’Oltralpe che chiedevano la squalifica per un presunto utilizzo di cocaina da parte di Damiano David, frontman della band che aveva trionfato anche a Sanremo, è stata evidenziata dagli stessi organizzatori, che hanno pubblicamente annunciato che il test che rileva le droghe a cui si è sottoposto il cantante ha dato esito negativo.

Euro-figuraccia francese, Damiano negativo al test anti-droga

“Testatevi voi stessi, bigotti” scrive Vasco sulla propria pagina Instagram, accompagnando l’ironica frase ad una foto dei Rolling Stones, con Mick Jagger e Keith Richards che se la ridono. “Tutti noi facevamo uso di droghe, soprattutto Keith. Penso che la band abbia pagato le conseguenze di tutto questo. Abbiamo vissuto un malessere generale” raccontò Mick Jagger a Rolling Stone nel 1995, ma nessuno ha mai messo in discussione la straordinarietà del rock degli Stones. Vasco Rossi è un ammiratore dei Maneskin e oltre ad averli difesi sui social li aveva elogiati in un’intervista: “Io e i Maneskin siamo gli ultimi ribelli rock. In loro sento quella voglia di andare contro l’omologazione che provavo io. Il riff di chitarra è fenomenale. La loro 'Ztti e buoni’ è la mia 'Siamo solo noi’”.

