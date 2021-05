Ilary Blasi, come si presenta per l'Isola dei famosi. Il particolare sexy da impazzire

22 maggio 2021 a

Scosciatissima, ma senza il particolare storico. Ilary Blasi sceglie un outfit particolare per la diciannovesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, venerdì 21 maggio, il surviving game che si avvia alla conclusione. La conduttrice romana ha fatto l’iconico ingresso in studio indossando un tubino lungo nero talmente aperto sul davanti da mostrare le gambe magre in tutta la loro lunghezza. Solo l’hot pants di lustrini, abbinato alla giacca super scollata, ha evitato possibili incidenti sexy. Per il parrucco: divisa nel mezzo e capelli sciolti sulle spalle a coprire completamente le orecchie in apparenza senza i monumentali orecchini sfoggiati in questa edizione (Giada Oricchio).

