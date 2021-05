Damiano dei Maneskin accusato di sniffare cocaina in diretta. Ecco il momento in cui abbassa la testa sul tavolino

Una manciata di secondi. La testa che si abbassa sul tavolino e partono le accuse. Damiano David dei Maneskin è stato accusato anche sui social di aver fatto uso di cocaina in diretta tv durante l'Eurovision Song Contest. L'argomento è stato affrontato anche nella conferenza stampa successiva alla vittoria ma il cantante romano ha negato tutte le illazioni, assicurando di non aver mai fatto uso di droghe. "Thomas aveva appena rotto un bicchiere", ha assicurato Damiano.

Some of you are such SORE LOSERS, you can CLEARLY see he's just celebrating with his fists clenched, he's definitely not doing drugs. You can't even let us celebrate in peace. Embarrassing. #Eurovision pic.twitter.com/KN5WBxNzba