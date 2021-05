Ecco come mi ha sfregiato con l'acido, Gessica Notaro racconta il giorno del dramma

Giorgia Peretti 22 maggio 2021 a

a

a

L’ultima puntata di Verissimo si conclude con una toccante intervista a Gessica Notaro, la ragazza sfregiata con l’acido. La giovane donna è ospite di Silvia Toffanin dove, sabato 22 maggio, ripercorre la tragica vicenda vissuta e la sua voglia di rinascita: “Oggi ho un occhio coperto ma ci vedo più di prima”, esordisce la Notaro.

Gessica Notaro punge Pamela Prati: "Fortunata con l'acido..."

La drammatica storia della modella, sfregiata con l’acido nel 2017 dall’ex fidanzato Edson Tavares, ha scosso l’opinione pubblica e a distanza di 4 anni dall’accaduto continua ad essere di estrema attualità. Il responsabile dell’aggressione è stato condannato a 18 anni di reclusione ma per la donna non è stato semplice riappropriarsi della sua vita. Ai microfoni di Verissimo racconta: “Nei giorni prima dell’aggressione giravo con un casco integrale….lo indossavo quando facevo il percorso dal parcheggio all’entrata di casa. Poi l’ho tolto perché tutti mi dicevano che ero esagerata ma non sapevano la situazione tra di noi come era”.

Dal dramma di Rula Jebreal a Gessica Notaro, ecco la prima serata di Sanremo

Al momento dell’aggressione con l’acido, Gessica ricorda di aver gridato più che poteva per richiamare l’aiuto del vicinato, ma la prima persona che l’ha soccorsa è stata la madre: “E’ stata la prima ad avermi aperto la porta….Per lei è stato uno choc….io sapevo che dovevamo far in fretta perché l’acido mi avrebbe completamente mangiato il volto”. La modella ha anche raccontato la sua convalescenza in ospedale: “Ammetto che è stato un percorso molto difficile. Sono stata a lungo in ospedale….ma finalmente ora mi hanno slegato il sorriso”.

Ma nonostante il dolore fisico ed emotivo provato in questi anni, Gessica ha scoperto di essere amata da molte persone: “Nel dolore ho avuto una piccola soddisfazione nell’aver capito di essere tanto amata. Mi sono venuti a trovare persone che non vedevo da anni. Lì ho capito che nella mia vita qualcosa avevo seminato bene…”. Sebbene il ricordo del dolore sia ancora vivido, la Notaro sente di essere pronta per una sua rinascita svelando alla Toffanin di essere innamorata. “So che sei innamorata e felice adesso….Immagino, però, che non sia stato semplice innamorarsi di un altro uomo”, le chiede la conduttrice. Gessica non ha esitato a rispondere affermando che in realtà non è stato difficile innamorarsi di un altro uomo. Il rapporto vissuto con il suo aggressore non è stato mai vero amore.

Video su questo argomento Gessica Notaro mostra foto di Junior Cally: "Lui usa maschera per idolatrare la violenza, io contro" Agenzia Vista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.