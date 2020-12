Belen Rodriguez, il bacio hot con Antonino. E Gessica Notaro la difende dagli hater

14 dicembre 2020 a

Belen Rodriguez persa in un bacio appassionato con il nuovo compagno Antonino Spinalbese finisce nel mirino degli hater. I motivi? Rinfacciano alla showgirl argentina esibizionismo senza veri sentimenti, si legge tra i commenti al post su Instagram. Gessica Notaro, la miss sfregiata con l'acido dall'ex,la difende e non giudica: "Solo tanta felicità per voi alla faccia di chi non crede nel vostro amore e sa solo criticare. Chi è veramente felice, non giudica. Io sono con voi".

