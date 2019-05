Gessica Notaro punge Pamela Prati: "Fortunata con l'acido..."

Gessica Notaro asfalta Pamela Prati. Bastano due minuti ed una frase sull’acido per lasciare tutti a bocca aperta. “Pamela Prati minacciata con l’acido? E’ fortunata se lo ha schivato!”, dice su Rai1 Gessica Notaro, l’ex miss Romagna sfregiata in volto con l’acido dopo un’aggressione del suo ex fidanzato avvenuta nel 2017. A Storie italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, racconta la sua terribile esperienza e ne approfitta per parlare del caso Prati.

La Notaro era in studio in veste di ex concorrente di Ballando con le stelle e stamattina dalla Daniele avrebbe dovuto anche parlare dell’ultimo gossip nel programma di Milly Carlucci: il presunto flirt tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen. La Notaro, però, ha voluto entrare parlare del Prati-Gate mettendo ko l’ex primadonna del Bagaglino così: “Credo che sia molto difficile sfuggire da un vero attacco con l’acido. Se una persona è seriamente intenzionata ad aggredirti con l’acido, è quasi impossibile schivarla: è questione di secondi”, ha detto la Notaro. Si tratta di una frase senza mezzi termini che ha riacceso di nuovo una forte polemica sul Prati-gate. Ieri, la Michelazzo (una delle agenti della Prati) sarebbe stata ascoltata dalla Polizia come persona informata sui fatti dopo la denuncia.