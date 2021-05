Mi sono vestita di rosso per sfidare il toro, la battuta di Romina fa arrossire Al Bano

Giorgia Peretti 22 maggio 2021 a

In occasione del 55esimo anniversario della carriera di Al Bano, sabato 22 maggio è andato in onda uno speciale per celebrare i successi del cantante pugliese. Una puntata in prima serata targata Canale 5 dove Al Bano ripercorre la strada della sua lunga carriera, partita nel 1964. Nella serata è affiancato dalla sua metà artistica, e per molti anni compagna di vita, Romina Power e dalla figlia Cristel Carrisi conduttrice d’eccezione.

Per festeggiare questo importante traguardo Al Bano ha voluto con sé anche Yari e Romina Jr, insieme alle sorprese di grandi artisti. La trasmissione promette bene e sin dai primi minuti si intavola un siparietto tutto da ridere proprio tra Romina e Al Bano. Dopo un inizio con un medley con i suoi migliori successi è il momento dell’entrata in scena della cantante americana, la quale si lascia sfuggire un commento poco prima di cantare: “Bello tornare a cantare insieme, speriamo di sentirmi” da qui il botta e risposta. “Basta che spingi un po’ più forte”, le suggerisce il cantante, “Eh no basta che tu non mi urli nell’orecchio…”.

Il pubblico in studio se la ride, ma non è finita perché Al Bano si fa perdonare facendole i complimenti per il vestito. L’ex moglie del cantante, per l’occasione ha indossato un completo rosso fuoco con degli inserti di pietre luminose, dopo i complimenti risponde così: “Mi sono vestita in rosso per sfidare il toro, stasera!”. La risposta di Al Bano non tarda ad arrivare: “E' rivolto a me?”, “Ma no, in senso astrologico, non fraintendetemi eh, voi fraintendete sempre”, ironizza col pubblico. "Il cuore come va?", chiede Romina. Ricordiamo che il cantante ha avuto una serie di problemi di salute che lo hanno allontanato dalla sua passione. Dopo l’infarto, infatti, lui stesso ha dichiarato di volersi ritirare perché non in forma. Nonostante i piccoli acciacchi però Al Bano non molla e risponde a Romina così: “Ha fatto lo scemo per un po’ di tempo, ma si è messo a posto ora. L’ho messo a posto".

Infine, è proprio il pubblico che rumoreggiando suggerisce la risposta ad Al Bano, una risposta che non ha nulla a che vedere con la sua salute fisica piuttosto la sfera sentimentale: “Romina lo ha messo a posto il tuo cuore”.

