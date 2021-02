Domenica In, Al Bano vuole fare pace. L'appello a Romina Power e Loredana Lecciso

28 febbraio 2021 a

Al Bano Carrisi, ospite di Mara Venier a Domenica In, parla del passato, presente e futuro. Si commuove e lancia un appello alle ex Romina Power e Lorendana Lecciso. Il cantante di Cellino San Marco inizia l'intervista ricordando la mamma a cui era legatissimo: "Mi manca moltissimo, domani la vado a vedere. Ho preso da mia madre, amava la lirica e cantava, e senza volerlo ho preso da lei. La vita è fatta così, con alti e bassi".

Poi racconta la carriera, i figli, i nipotini e l'amore per le due donne della sua vita lanciando un inedito appello dopo un anno difficile segnato dalla pandemia di coronavirus. "Per certi versi la separazione con Romina è stato inaspettato, ma non bisogna rimanere vittima degli eventi. Non ha distrutto la mia esistenza, mi sono rifatto una vita, sto da Dio, sto bene adesso, ma non rinnegherò mai il mio passato, ho un rispetto totale. Loredana è una madre perfetta. Ognuno ha un sogno, il mio è che Romina e Loredana si sedessero a tavola e mangiassero insieme a noi, senza recriminazioni, nessuno ha colpa di quello che è successo. Romina aveva le sue esigenze, le ha seguite e va bene così Se siete in ascolto Romina e Loredana, perché non ci incontriamo? La vita può essere breve o lunghissima, seminiamo semi di pace. Vi amo".

