Isola dei famosi, punizione per Fariba Tehrani che ha violato il segreto. E poi fa la spia

Fariba Tehrani punita all’Isola dei Famosi 2021, lunedì 17 maggio: nomination d’ufficio. E lei si vendica facendo la delatrice: “Anche un altro è colpevole”. Fariba, naufraga dall’indole invadente e dalla lingua lunga, ha violato il regolamento spoilerando a Emanuela Tittocchia, eliminata giovedì scorso, l’esistenza di Playa Imboscada e puntuale è arrivato il provvedimento. Ilary Blasi l’ha chiamata in disparte: “Lo sai cosa hai fatto? Avevamo un patto e non lo hai rispettato”, la Tehrani prima ha negato: “Io ho rispettato le regole al 100%, non sono io, è qualcuno dei primitivi che ha parlato, quella cosa è stata già detta da un altro componente e tutti lo sapevano. Io l’ho solo ricordato a Emanuela, volevo consolarla”.

Poi ha fatto la spia cercando di coinvolgere l’ultimo arrivato (Ignazio Moser?): “C’è qualcuno dall’altra parte, cioè tra i primitivi che ha raccontato a tutti dell’altra isola, ha detto che c’era Beatrice, che aveva fatto la capanna, che pescava, che aveva il fuoco. Non faccio il nome perché altrimenti sono un’infame”. Insomma, lancia il sasso e nasconde la mano. La Blasi però non si è fatta intenerire: “Verificheremo, intanto il tuo filmato parla chiaro, anche se qualcun altro lo aveva rivelato, tu dovevi tacere perché avevamo un patto. Quindi vai in nomination d’ufficio. Torna dagli altri e non dire cosa è successo altrimenti ti rimettiamo al televoto”.

