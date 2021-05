Pazzesca Ilary Blasi, scollatura esagerata. Così manda tutti al tappeto all'Isola dei famosi

Giada Oricchio 17 maggio 2021 a

Pazzesca Ilary Blasi: look delicato e lingua pungente con Akash Kumar. Per la diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, lunedì 17 maggio, la moglie di Francesco Totti incanta con un outfit mozzafiato: abito color carne lungo fino ai piedi, maniche con guanti e profondo scollo sul sodo decollété.

Un abito impegnativo che ha accompagnato con un trucco dai toni naturali e una pettinatura semplice: coda bassa con una sola ciocca “ribelle” di lato e due orecchini versione “lampadari di cristallo”.

Pronti via, Ilary Blasi secca l’ex naufrago Akash Kumar che sui social aveva annunciato il suo addio alla trasmissione: “buonasera a tutti, a Vera Gemma, Cecilia Rodriguez, Brando Giorgi e anche ad Akash che è attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma!”. Il modello ha alzato di scatto la testa e ha polemizzato: “Posso parlare? Lo dichiaro: non voglio più venire, te lo dico in faccia, non voglio più venire perché non c’è rispetto per me. Posso andare via subito” e la Blasi con somma eleganza: “Ma no, resta! Non ti rispettano? Ti invito io! Resta”.

