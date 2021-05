Eva Henger sgancia la bomba, tra Brosio e la De Vitiis spunta il terzo incomodo

Francesco Fredella 17 maggio 2021 a

a

a

Spunta un terzo incomodo tra Brosio e Maria Laura De Vitiis. Ora ci pensa Eva Henger ad inchiodare in tv, a Domenica Live, l'aspirante showgirl. Ed è subito caos dopo le ultime vicende sentimentali che hanno legato per alcuni mesi Brosio alla De Vitiis.

La d'Urso silenzia Brosio. Succede di tutto: botte da orbi con Bassetti

Prima un breve rewind. Marialaura, 43 anni più giovane di Brosio, comunica sui social di aver troncato quella storia d’amore (tra l’altro avrebbe confidato a Barbara d’Urso di non provare più amore per Paolo Brosio). Il gossip s'infiamma dopo quel post e arriva nel salotto della d'Urso un'altra volta. “È venuto meno quell’entusiasmo, quella determinazione nello stare insieme. Il nostro è stato un amore vero”, racconta la modella in studio. Ma Brosio, criticato da tutti, per questa storia d’amore molto strana, continua a difendersi. Quando lui era nella casa del Grande Fratello Vip è stato Diego Granese, imprenditore milanese residente a Dubai, a parlare di fidanzamento costruito a tavolino. Forse, tutto questo, potrebbe essere avvenuto per spingere Maria Laura verso la televisione? Mistero.

Si è inventata tutto. Il conduttore del reality smaschera Olesya a Domenica Live

Intanto, l'aspirante showgirl e influencer si è guadagnata una poltrona nei salotti televisivi. Ma a Domenica Live arriva un videomessaggio di Eva Henger, che parla di un altro uomo. Questa sarebbe la causa della vera rottura tra Brosio e la De Vitiis. Eva dice di aver conosciuto Marialaura a Sharm El Sheik: proprio lì, secondo la Henger, avrebbe conosciuto un’altra persona.

Marialaura De Vitiis smentisce e replica alle accuse puntando il dito contro Eva Henger. Ovviamente. Un botta e risposta molto forte. Nemmeno Paolo Brosio, che continua a ritenere reale quel sentimento, crede alla storia della Henger. Ma la cronaca rosa, in questo caso, si tinge di giallo: stavolta la De Vitiis, che con la rottura con Brosio si è guadagnata un’altra ospitata, dovrà affrontare di nuovo il giudizio del pubblico. E della Rete.

Quel giorno che vidi Denise. La guardia giurata racconta tutto a Domenica Live

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.