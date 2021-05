Domenica Live verso la chiusura, a Barbara D'Urso va tutto male

Arnaldo Magro 08 maggio 2021 a

Il momento no di Barbara D’Urso assume i contorni del peggio. Dopo «Live Non è la D’Urso» dovrà ora festeggiare il suo 64esimo compleanno inerme alla chiusura della sua «Domenica Live».

Tv: morte Losito, Barbara D'Urso ascoltata in Procura a Roma

Il messaggio a questo punto sembra quanto mai inequivocabile. Sono praticamente finiti gli spazi in Mediaset per lei. Resta «PM5» ma anche per quello sono insistenti le voci che vorrebbero un avvicendamento alla conduzione. Oramai pare che pure all’ottavo piano del 48, non si parli d’altro. L’umore, comprensibilmente, non può che essere nero per Barbara.

Live non è la D'Urso saluta la prima serata. La battuta choc di Barbara sorprende tutti

